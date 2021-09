Nadja Pessoa disputou o prêmio de 250 mil com Mirella Santos - Divulgação

Nadja Pessoa disputou o prêmio de 250 mil com Mirella Santos Divulgação

Publicado 10/09/2021 16:04

Rio - Nadja Pessoa, ex-participante da "Ilha Record", parece não ter assimilado bem a derrota para Mirella Santos na busca pelo prêmio especial do reality, nesta quinta-feira (9), através de escolha popular.

fotogaleria

A influenciadora reclamou do resultado da votação e detonou a emissora durante uma live após a grande final. Mirella venceu Nadja, através da votação do público, e conquistou o prêmio de R$ 250 mil com 79,33% dos votos.