Rihanna - Reprodução

RihannaReprodução

Publicado 10/09/2021 21:12

Rio - Rihanna serve looks maravilhosos sempre! A cantora e empresária está viralizando na internet pelas fotos e pelos closes que ela fez. Ela foi fotografada pelo fotógrafo brasileiro Rafael Pavarotti e fez sucesso. Mas um look em específico virou meme nas redes sociais por parecer um sacolé.

fotogaleria

O look é um vestido com amarração na cabeça. O formato lembra um 'saquinho', o que fez os internautas compararem o look com um sacolé, um saquinho de maionese e até um cigarro de papel. Veja nos tweets:

A Rihanna vestida de sacolé de leite condensado pic.twitter.com/1FUNcTJYJC — William De Lucca (@delucca) September 10, 2021

Eu amei que a Rihanna usou ref brasileira e se vestiu de sacolé. !!!!! pic.twitter.com/o4xLiBn8Fg — Renata Corrêa (@renatacorrea) September 10, 2021