Marina e Xandinho se separaram no início do ano - Reprodução

Marina e Xandinho se separaram no início do ano Reprodução

Publicado 10/09/2021 20:08

Rio - A lista dos bilionários brasileiros divulgada pela Forbes, trouxe um nome conhecido da mídia: Xandinho Negrão. A família do ex-marido da atriz Marina Ruy Barbosa tem um patrimônio avaliado em R$ 4,7 bilhões, que os coloca na 100ª posição do ranking feito pela revista.

fotogaleria

A fortuna da família tem origem com a Medley, laboratório de genéricos, vendido para a empresa farmacêutica Sanofi em 2009, por 644 milhões de dólares. Além dos investimentos em setores de imóveis, energia e agropecuária, a família de Xandinho Negrão ainda é dona de imóveis de luxo na Europa, e de uma das maiores fazendas de gado do país, em Goiás. Alexandre Negrão, pai do ex de Marina, é quem comanda toda a fortuna.



A atriz global e Xandinho Negrão anunciaram o término do casamento no início deste ano, após 5 anos de relacionamento e diversas cerimônias para celebrar a união.