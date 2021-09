Apresentador recebeu homenagens de artistas, entre eles o Padre Fábio de Melo - Reprodução

Rio - Na última quinta-feira (9), Tiago Leifert anunciou sua saída da TV Globo após o “The Voice Brasil”, em dezembro. Ele não vai renovar o contrato porque quer se dedicar aos estudos e à família: a filha, Lua, e a esposa Daiana Garbin. Diante da decisão, o Padre Fábio de Melo decidiu homenagear o colega em seu Instagram.



O religioso fez uma reflexão sobre saber a hora de parar e deixar o palco e afirma que Leifert teve coragem de reconhecer o momento certo de se afastar dos holofotes.

“Tiago Leifert desceu do pódio. Abriu mão de um lugar que é desejado por muitos. Decidiu cerrar a cortina com a casa lotada, os ingressos esgotados, as temporadas futuras de sucesso e o reconhecimento público. Resolveu que quer viver melhor a vida que ninguém vê”, escreveu.

“Talvez ele esteja noutro estado de evolução. Talvez ele pertença à casta dos que sabem sair de cena, coisa rara, trocando a luz ofuscante da vitrine pela luz delicada da alcova. Tiago é um contraventor. Tem coragem de revolucionar a própria vida”, seguiu.

“Motivos não faltam a ele. Deve ter equacionado emoções, estresse, oportunidades, valores, lucros e dividendos. Concluiu que o resultado tem menos encanto que o sorriso dos que o esperam em casa. Às vezes, e quase sempre é assim, o único aplauso que queremos é o das pessoas que amamos”, concluiu o padre.

Leifert agradeceu o Padre Fábio em seus stories no Instagram. “Obrigada, Padre Fábio, pelas palavras tão sensíveis”, escreveu o apresentador.