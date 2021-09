Pocah homenageia a filha com tatuagem - Reprodução

Publicado 11/09/2021 12:32

Rio - Pocah compartilhou com seus fãs a tatuagem que fez em homenagem à filha Vitória, de 5 anos. Em postagem divulgada na sexta-feira (10), a cantora mostrou a tatuagem que destaca os cabelos da pequena.

"O dia mais feliz da minha vida foi o dia em que eu te vi nascer. Seu olhar me trouxe tanta força pra lutar. Força essa, que eu nem sabia que existia em mim. E de fato não tinha, mas você trouxe! E eu louvo a Deus por Ele ter me dado o melhor presente, a minha dádiva, A LUZ DA MINHA VIDA. Quando eu mais precisei, você veio pra mudar tudo e salvar a minha vida. Sim, filha. Você me salvou! E eu serei eternamente grata e lutarei por você com todas as minhas forças. Te amo minha menina", disse na publicação.

Durante sua participação no BBB 21, Pocah falou sobre como o cabelo já foi motivo de incômodo para a filha. "O cabelo dela é crespo. Com 3 aninhos, estava dando banho nela, penteando o cabelinho dela e ela começou a falar que o cabelo dela era feio. 'Queria que meu cabelo fosse igual ao seu'. O meu cabelo também é liso, não faço progressiva, não. 'Não, mas eu não gosto, meu cabelo é feio'. Eu fiquei muito mal. Minha filha é linda, ela é uma princesa, o cabelo dela é lindo. Ela é uma boneca, perfeita", contou no programa.