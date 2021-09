Alagoano será tema de escola de samba em São Paulo - Divulgação

Alagoano será tema de escola de samba em São Paulo Divulgação

Publicado 11/09/2021 13:56 | Atualizado 11/09/2021 14:32

Rio - Tem girassol na avenida! Carlinhos Maia esteve presente na quadra da escola de samba Império de Casa Verde, na última sexta-feira (10), para a revelação do samba-enredo do carnaval 2022. O humorista será homenageado pela agremiação que levará para o Sambódromo o enredo: “O Poder da Comunicação: Império, o Mensageiro das Emoções."

fotogaleria

O humorista alagoano falou sobre a homenagem. “Recebi o convite de braços abertos para representar os influenciadores brasileiros nessa Era Digital. Ser parte desse assunto tão amplo e contemporâneo é uma honra para mim. Além de defender o pavilhão do Tigre Guerreiro, escola tricampeã em São Paulo”, afirma Carlinhos.

O presidente da agremiação, Alexandre Furtado, contou sobre os planos da escola para o próximo carnaval, mesmo com a pandemia ainda em curso. "Tivemos a política de suspender todos as atividades da nossa escola até que os órgãos competentes autorizassem o retorno dos eventos e diante do atual momento com o avanço das vacinas já seja possível retomar nossas funções para o carnaval 2022. Com relação ao enredo, sabemos que a chegada do Carlinhos Maia agregará não somente a realidade da comunicação atual que vivemos através das redes sociais quanto teremos a projeção de 22 milhões de pessoas conhecendo um pouco mais do carnaval como uma das maiores expressões culturais populares do Brasil", declarou.