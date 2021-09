Whindersson Nunes - Reprodução

Whindersson NunesReprodução

Publicado 11/09/2021 16:08 | Atualizado 11/09/2021 16:09

Rio - Whindersson Nunes preocupou seus fãs após iniciar uma live incomum neste sábado. Em silêncio na maior parte do tempo, o humorista apareceu abatido. Após um tempo, Whindersson convidou um amigo para a transmissão e pediu uma visita. "Vem pra cá?", pediu o humorista, que logo depois encerrou a live abruptamente sem dar explicações aos quase 54 mil seguidores que assistiam.

Nas redes sociais, os fãs de Whindersson se preocuparam com um possível desequilíbrio emocional do humorista que, desde a manhã de sexta-feira, tem trocado farpas com o youtuber Felipe Neto nas redes sociais