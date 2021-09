Tiago Leifert - Reprodução

Tiago LeifertReprodução

Publicado 11/09/2021 16:41

Rio - No último dia 9, o apresentador Tiago Leifert anunciou que vai sair da TV Globo após apresentar o “The Voice Brasil”. Desde então, ele tem recebido diversas homenagens e muitas lembranças relacionadas a Leifert estão sendo postadas nas redes sociais.

Uma delas foi seu discurso como convidado em uma formatura de jornalismo, em que fala sobre as injustiças que já presenciou no trabalho. O vídeo foi compartilhado pelo jornalista Paulo Pacheco.

“Daqui para frente, você vai testemunhar algumas das mais revoltantes e nojentas injustiças. Vai ver a pior pessoa do trabalho sendo promovida, o maior imbecil do mundo virando diretor. Eu vi”, começou Tiago.

Ele afirma aos alunos e aos presentes no evento que já chegou em casa às lágrimas diversas vezes, de raiva. Para exemplificar, ele narrou alguns episódios que vivenciou em sua carreira.

“Uma vez, quando eu era repórter, um cara lá do trabalho, meu chefe, disse que eu era lento para escrever. Por isso, ele me mandou para um jogo [de futebol] e disse: volta para a redação quando o jogo tiver com mais ou menos do segundo tempo. Eu falei: 'Olha, isso aí não vai dar certo, vai que acontece alguma coisa nos 45 e a gente não grava'. E ele disse: 'Não, volta com 40 minutos'. Obedeci.”

“Um editor estranhou que eu voltei para a redação rápido demais. Eu expliquei, ele ficou bravo e foi cobrar esse meu chefe, que me chamou no corredor e, olhando na minha cara, disse que jamais tinha me dado a ordem de voltar aos 40 minutos do segundo tempo”, contou. Ele também afirma que viu um editor-chefe cometer um erro grave de informação e colocar a culpa no estagiário, que foi demitido.

“Tudo me deixava muito mal, e um dia eu exclamei para um outro chefe da emissora, dizendo: 'Mas isso não é justo'. E ele me respondeu: 'Mas a vida não é justa'. Hoje eu vi que essa é uma das maiores mentiras que existem. A vida é justíssima. Injustos somos nós. E esse é o equilíbrio da natureza, do mundo.”

O que impressionou os internautas foi a fala de Leifert após o trecho seguinte. “A gente comete injustiça e a vida vai lá e corrige. Pode demorar 10, 20, 30 anos, mas aquele chefe imbecil vai cair. Então você tem que ter muita paciência daqui para frente, ela é um dos ingredientes da justiça e do sucesso de tudo que eu falei até aqui. Vale muito à pena a paciência e ela é uma virtude indispensável para quem sonha.”

