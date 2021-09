Neymar é flagrado com loira - Reprodução Gossip do Dia

Neymar é flagrado com loiraReprodução Gossip do Dia

Publicado 11/09/2021 17:40

Rio - Neymar sempre gera muita polêmica no futebol, mas também é assunto certo mesmo fora das quatro linhas. Dessa vez, o burburinho começou por conta de uma possível atualização na vida amorosa do jogador. Isso tudo porque após alguns meses fazendo aparições com Bruna Biancardi, que conheceu os amigos do atacante e chegou a passear em Paris, onde ele mora, o jogador foi flagrado com uma outra mulher.

fotogaleria

Em uma foto que circula nas redes sociais, o adulto Ney aparece jantando em um restaurante com uma mulher loira. De costas na foto, a mulher 'misteriosa' ainda não foi identificada. Nas redes sociais, no entanto, trataram de atribuir um rosto pra moça: Jade Picon. Isso porque, além de estar loira no momento, Jade e Neymar foram assunto no começo da semana após vazarem informações de que os dois haviam ficado durante passagem do jogador pelo Brasil.