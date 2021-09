Pocah empina bumbum para fotos - Reprodução

Pocah empina bumbum para fotosReprodução

Publicado 11/09/2021 20:49

Rio - Como diria ela mesma: ninguém manda nessa raba! Neste sábado, Pocah surpreendeu os seguidores e fez a temperatura subir com a publicação de uma sequência de fotos para lá de ousadas. Só de biquíni, a cantora e ex-BBB empinou o bumbum para as fotos e não economizou no pose do popozão.

fotogaleria

Nos comentários, claro, não faltaram elogios à boa forma de Pocah. "Gostosa linda inteligente engraçada gente boa te amo", disse uma seguidora. "Perfeita a mamãe", elogiou outro fã.

Confira as fotos: