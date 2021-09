Whindersson Nunes manda ajuda para combate em incêndio - Reprodução

Publicado 12/09/2021 10:15 | Atualizado 12/09/2021 10:29

Rio - Uma ajuda no combate ao incêndio na região do Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, Sul do Piauí, foi divulgada na noite deste sábado (11). O comediante Whindersson Nunes anunciou o envio de um avião para ajudar no controle do incêndio que se mantém desde terça-feira (7).

O Parque Nacional é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, e guarda a maior quantidade de sítios arqueológicos pré-históricos das Américas.



O avião, que será usado para lançar água nos pontos de incêndio, saiu no sábado de Barreiras, na Bahia, em direção à São Raimundo Nonato.



O Corpo de Bombeiros do Piauí solicitou para a Secretaria de Segurança do Ceará e aos bombeiros do Maranhão o envio de aeronaves para auxiliar no combate do incêndio durante a semana. Um grupo de 35 pessoas, entre bombeiros da Bahia e do Piauí, e brigadistas do Instituto Chico Mendes, está trabalhando no combate em São Raimundo Nonato.



No dia 7 de setembro o município de São Raimundo Nonato apresentou os primeiros focos de incêndio que chegou a atingir propriedades. Segundo a prefeitura, as famílias que tiveram suas casas atingidas foram cadastradas para que possam receber um auxílio.