Duda Reis, Nego do Borel e Gui Araújo - Reprodução

Duda Reis, Nego do Borel e Gui AraújoReprodução

Publicado 12/09/2021 20:06

Rio - Neste domingo (12), Gui Araújo, ex de Anitta, foi confirmado para o elenco de "A Fazenda 13". Nas rede sociais, a atriz Duda Reis declarou apoio ao amigo. Duda é ex de Nego do Borel, que também estará no reality. Em janeiro deste ano, a atriz acusou o cantor de violência doméstica.

fotogaleria

"Estávamos todos ansioso para esse momento. Idealizávamos, juntos com seus amigos e sua equipe, esse dia desde o início do ano. E se tem uma coisa que você é, essa coisa é merecedor", escreveu nos stories do Instagram.

"Que todos possam conhecer o 'Guilherme' que eu, e pouquíssimas pessoas, conhecem. Boa sorte e vai com tudo, menino. Minha torcida sempre foi e é 100% sua! Voa", concluiu.