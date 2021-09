Tarcísio Meira - reprodução instagram

Tarcísio Meirareprodução instagram

Publicado 12/09/2021 16:43

Rio - Mulher de Tarcísio Filho usou as redes sociais neste domingo para lembrar um mês de morte do sogro: "Obrigada por tudo, Tarcisão. A saudade é imensa", escreveu Mocita Fagundes em sua conta no Instagram.

O ator morreu mês passado aos 85 anos, após cinco dias internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo, em tratamento contra a Covid-19. Glória Menezes, atriz com quem ele foi casado por 59 anos, também foi internada no mesmo hospital, mas com sintomas leves e teve alta. Os dois se casaram em 1962 e, em 1964, tiveram seu único filho, Tarcísio Filho. Tarcísio e Glória foram "O" casal da TV brasileira.

Tarcísio Magalhães Sobrinho nasceu no dia 5 de outubro de 1935, em São Paulo. O sobrenome Meira veio "emprestado" da mãe, Maria do Rosário Meira Jáio de Magalhães, por ser mais sonoro artisticamente e por 13 letras, uma superstição do jovem na época. Seu primeiro sonho profissional foi ingressar no Instituto Rio Branco para se tornar diplomada. Ao ser reprovado na primeira prova, em 1957, desistiu da ideia e acabou investindo definitivamente na carreira de ator.