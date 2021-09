Vivianne Noronha, ex-namorada de MC Poze - Reprodução/Montagem

Vivianne Noronha, ex-namorada de MC PozeReprodução/Montagem

Publicado 12/09/2021 14:09 | Atualizado 12/09/2021 14:12

Rio - As últimas semanas foram agitadas para Vivianne Noronha. Em agosto, a jovem, ainda namorada de MC Poze do Rodo, anunciou que estava grávida de uma menina e o casal esperava seu terceiro filho. Cinco dias após o anúncio oficial, MC Poze revelou que os dois tinham se separado.

fotogaleria

Neste sábado, no entanto, o nome de Vivianne voltou a ser assunto nas redes sociais. Além de aparecer cantando os versos de um dos funks do ex, a adolescente postou diversos stories em uma festa, fazendo alusão ao consumo de bebida alcoólica. Vivianne, de 17 anos, então foi duramente criticada e não somente pela gravidez, mas por ser menor de idade e aglomerar durante a pandemia.

"Entendo que cada um é responsável pela sua vida e que gravidez e maternidade não devem ser sinônimo de invalidez e limitação ! Mas me deixa MUITOOOOOOO preocupada a falta de responsabilidade quando uma menina grávida enfatiza o uso de álcool. Não da para saber se o copo dela contém bebida alcoólica mas em todos os stories é isso que ela da a entender. Ela já não deveria ingerir álcool por ser menor de idade, grávida então, chega a ser SURREAL E INSANO. E quando estamos falando de alguém que conversa diretamente com 2 milhões de seguidores, só piora. Triste demais", disse uma seguidora.