Kim KardashianReprodução

Publicado 12/09/2021 17:32

Rio - Kim Kardashian já está em Nova York para o Met Gala 2021. Mas, como não podia deixar de acontecer, a chegada da influenciadora à cidade já foi permeada de muito burburinho. E, dessa vez, o assunto mais comentado é o look de Kim, que chegou usando um look todo preto que incluía uma máscara de couro.

fotogaleria

Nas redes sociais, claro, as peças viraram chacota entre os brasileiros. "Quero vê ela usar um trem assim aqui no calor do Brasil. Eu olhei p essa roupa e já senti o suor escorrendo no rego…", escreveu um internauta. "Só dei zoom pra caçar o buraco de respirar", brincou outro seguidor.

