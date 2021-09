Viviane Araújo e Guilherme Militão - Reprodução/Instagram

Publicado 13/09/2021 08:58 | Atualizado 13/09/2021 12:17

Rio - Viviane Araújo não deixou passar batido o aniversário do marido, Guilherme Militão, e escreveu um recado especial no Instagram logo nas primeiras horas desta segunda-feira. Na publicação, a atriz se declara ao amado, com quem se casou recentemente em uma cerimônia que bombou na web.