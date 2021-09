Naiara Azevedo se diverte e mostra as curvas em dia de praia - Reprodução Internet

Publicado 13/09/2021 10:48 | Atualizado 13/09/2021 10:51

Rio - A cantora Naiara Azevedo, de 31 anos, postou no Instagram um vídeo em que aparece toda sorridente e feliz na praia. "Bom dia, segundona! Que sua semana seja incrível. Abençoada", escreveu a sertaneja na legenda do vídeo, em que aparece exibindo sua boa forma com um biquíni vermelho.

Naiara Azevedo anunciou recentemente o fim de seu casamento com Rafael Cabral. Os dois ficaram nove anos juntos. "Não existem palavras para expressar o sentimento de ver uma relação chegar ao fim. Mas, existe um momento onde precisamos olhar para nós mesmos e ressignificar algumas coisas. Foram 9 anos de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito! E é em nome desse respeito um pelo outro, que decidimos, por hora, por um fim em nossa relação".