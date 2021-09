Leilane Neubarth e namorada passeiam de mãos dadas em shopping

Rio - A jornalista Leilane Neubarth passeou de mãos dadas com a namorada, Gaia Maria, em um shopping da Zona Sul do Rio, na noite deste domingo. As duas jantaram em um restaurante e olharam artigos de decoração em algumas lojas. Embora sejam discretas sobre a vida pessoal, Leilane postou uma foto com Gaia no Dia do Orgulho LGBTQIA+. "Amor e respeito, simples assim. Cada um ama quem quer e todos respeitam o amor do outro", escreveu na ocasião.

