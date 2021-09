Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Bruna MarquezineReprodução/Instagram

Publicado 13/09/2021 08:42 | Atualizado 13/09/2021 12:14

Rio - Bruna Marquezine aproveitou o domingão para compartilhar uma galeria de momentos felizes com os seguidores do Instagram. A atriz postou dez fotos no total, mas a que mais chamou atenção dos fãs foi a primeira, na qual ela aparece em um barco posando de biquíni.

"Boas memórias", escreveu a atriz na legenda da publicação, que contém fotos de viagens, de uma festa de aniversário e do dia em que tomou a vacina contra a covid-19. Nos comentários, os fãs elogiaram bastante.

"Deus criou o mundo para todos, mas a beleza ele guardou só para você, né?", brincou uma seguidora. "Perfeita", elogiou outra. "Ela é o momento", disse um terceiro.