Biel conta que foi expulso de restauranteReprodução

Publicado 14/09/2021 12:09

São Paulo - Biel e Tays Reis saíram na noite dessa segunda-feira para um jantar romântico. O casal foi ao Terraço Itália, restaurante tradicional no centro de São Paulo, e o cantor contou que foi expulso do estabelecimento por conta da roupa que estava usando.

O ex-participante de "A Fazenda" gravou Stories indignado após deixar o restaurante. Ele mostrou que estava de calça de alfaiataria, blazer e uma regata por baixo, mas foi abordado pelo gerente quando tirou o paletó por estar com calor.

"Acabei de trazer a Tays para jantar em um local que eu sempre quis frequentar. Tirei o blazer com calor e pediram que eu colocasse o blazer de volta ou me retirasse do estabelecimento", conta.

"Sendo que tinha, inclusive, mulher de vestido de alça, mostrando muito mais pele que eu. O gerente falou que comigo era diferente. Por quê? Por causa da tatuagem? Por que eu tenho os dois braços fechados? Qual é a diferença?", questionou o cantor.

Biel disse que ele e Tays estavam deixando o Terraço Itália e iriam jantar em um restaurante de fast-food. "Nunca fui tão humilhado na minha vida", finaliza.