Publicado 14/09/2021 12:26 | Atualizado 14/09/2021 12:34

Rio - A morte do ator Luiz Carlos Araújo, de 42 anos, foi classificada pela Polícia Civil de São Paulo, que investiga o caso, como "suspeita". De acordo com a revista "Quem", o ator foi encontrado deitado na cama de seu apartamento, em São Paulo, com um saco plástico na cabeça. Como Luiz Carlos passou algum tempo sem responder telefonemas, amigas decidiram ir até o local.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, no Bom Retiro, e é investigado pelo 3° Distrito Policial, em Campos Elíseos, onde fica o prédio do ator. Segundo o que o delegado Roberto Monteiro disse à "Quem", o caso é tratado como "morte suspeita". O apartamento de Luiz Carlos contava com câmeras, inclusive no quarto. O prédio em que ele morava, no entanto, não tem câmeras nas áreas comuns.

Investigação

Duas amigas de Luiz Carlos Araújo e o namorado de uma delas foram ao prédio do ator no último sábado já que não estavam conseguindo contato com ele. O zelador do prédio não conhecia o grupo e, portanto, não permitiu a subida. Mas ele foi ao apartamento de Luiz Carlos, bateu na porta, não teve resposta e sentiu um forte odor.

Ainda de acordo com a "Quem", os policiais chegaram ao local por volta das 17h e também sentiram o cheiro. Eles acionaram um chaveiro, que depois de algum tempo conseguiu abrir a porta. A porta estava trancada pelo lado de dentro e com a chave na fechadura. Segundo relato do porteiro, ninguém estranho foi visto entrando no prédio. Luiz Carlos era o proprietário do imóvel.

A última vez em que ele foi visto pelos funcionários do prédio foi na quarta-feira, o que coincide com as investigações, que demonstram que o corpo foi localizado quando o ator já tinha morrido há pelo menos 48 horas.