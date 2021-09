Juliette no TVZ - Reprodução

Publicado 14/09/2021 17:13

Rio - Juliette é ela mesmo e isso não mudou nem em sua estreia como apresentadora do 'TVZ', no Multishow. No comando do programa, a paraibana se complicou com as palavras e se constrangeu com a própria gafe ao misturar palavras que poderiam ter cunho sexual.

Após receber elogios de Duda Beat, a campeã do 'BBB 21' até tentou agradecer de forma emocionada, mas se emabananou no meio do caminho. "Ave Maria, eu fico muito emocionada, minha gente. Só artista que toca lá no meu fundo. No meu fundo? Já virou meme, não tem jeito, meu Deus. Eu sabia que eu ia falar alguma besteira", riu Juliette.

Confira o vídeo: