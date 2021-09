Jojo Todynho sensualiza em banheira de espuma em hotel no Rio - Reprodução Internet

Jojo Todynho sensualiza em banheira de espuma em hotel no RioReprodução Internet

Publicado 19/09/2021 08:51 | Atualizado 19/09/2021 08:56

Rio - Jojo Todynho curtiu a tarde de sábado ao lado do namorado, Márcio Felipe, em um hotel de luxo no Rio com vista para a praia de São Conrado, na Zona Sul da cidade. A funkeira postou uma foto em que aparece sensualizando em uma banheira de espuma.

fotogaleria

"Relaxe no fim de semana, mas seja feliz todo dia", filosofou Jojo na legenda da imagem. O namorado da cantora postou uma foto parecida com a dela no Instagram. "Eu me sinto iluminado. Abençoado?", escreveu Márcio Felipe.