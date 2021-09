Jade Picon no hotel de Cristiano Ronaldo em Madri, na Espanha - Reprodução Internet

Jade Picon no hotel de Cristiano Ronaldo em Madri, na EspanhaReprodução Internet

Publicado 19/09/2021 09:58 | Atualizado 19/09/2021 10:03

Rio - A influenciadora digital Jade Picon mostrou suas curvas na piscina do hotel CR7 Pestana Madri, o hotel de ninguém menos que Cristiano Ronaldo, na Espanha, neste sábado. A jovem de 19 anos está aproveitando o verão europeu.

fotogaleria

"Dia de solzinho e piscina aqui no Pestana CR7, Cristiano Ronaldo", escreveu Jade na legenda da foto. O local tem diárias a partir de R$ 3 mil e é o primeiro hotel do jogador de futebol fora de seu país natal, Portugal. O jogador também tem hotéis sendo construídos em Nova York, nos Estados Unidos, e em Marrakesh, no Marrocos.

Jade é ex-namorada de João Guilherme, filho do cantor sertanejo Leonardo. Os dois terminaram o namoro recentemente e Jade se viu envolvida em uma polêmica. Rumores dão conta de que ela teria ficado com o jogador Neymar, que era amigo do casal. João Guilherme parou de seguir Neymar nas redes sociais.