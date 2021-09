Juliette participa do 'Altas Horas' - Reprodução/TV Globo

Rio - Após o sucesso de seu primeiro EP, Juliette Freire já é questionada sobre outras ocupações em que pretende se lançar. No "Altas Horas" deste sábado (18), Serginho Groisman perguntou se a campeã do "BBB21" também se arriscará em uma carreira de atriz, mas a paraibana foi direta ao descartar a opção.

"Estou fora, essa não quero, já basta os desafios que eu estou enfrentando, isso é muito também. Deixa cada coisa no seu lugar", declarou Juliette, que ainda contou sua experiência ao lidar com a fama após a vitória no reality show da TV Globo.

"Eu tinha esperança de que eu ia sair querida porque eu tinha consciência das minhas atitudes, de quem eu era. Mas eu não tinha noção de que seria tão grande. Me assustei muito e comecei, realmente, a ter medo daquilo. Eu falei: 'Será que essa pessoa aí que estão amando tanto sou eu? Eles viram tudo?'. Demorou um tempo até eu entender por quê. Nos primeiros dias eu ficava em pânico", confessou a influenciadora.

Em seguida, a ex-BBB revelou ter procurado o Padre Fábio de Melo, que também participava do programa, para pedir conselhos: "Eu cheguei em pânico, falei para ele: 'Estou com muito medo, por favor, o que eu faço?'. Demorou um tempo para me reconectar e perder o medo, e entender que isso era uma bênção, eu não precisava estar assustada com isso. Depois fui acostumando, agora estou mais ou menos", brincou.

A ex-BBB Juliette foi uma das convidadas do "Altas Horas" deste sábado e se apresentou com ao lado do cantor Chico César, interpretando a canção "Deus Me Proteja", que marcou sua passagem pelo BBB. A artista ainda soltou a voz ao se apresentar com o hit "Diferença Mara", de seu primeiro EP, lançado no início deste mês.