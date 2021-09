Rodrigo, Cid e Roger Moreira - Reprodução Record/Twitter/Record

Rodrigo, Cid e Roger Moreira Reprodução Record/Twitter/Record

Publicado 19/09/2021 11:07

RIo - Os filhos de Cid Moreira estão movendo um novo processo contra Fátima Sampaio, a esposa do jornalista. Roger e Rodrigo Moreira já acusam a madrasta de manter o pai em cárcere privado e, segundo o colunista Leo Dias, entraram com uma nova ação para impedir que Fátima se desfaça do patrimônio do ex-âncora do "Jornal Nacional".

fotogaleria

No processo, os filhos de Cid Moreira acusam a madrasta de vender um imóvel do jornalista avaliado em R$ 8 milhões por um preço bem inferior. Segundo os herdeiros, a jornalista estaria tentando se livrar de todos os bens que ainda estão no nome do marido para não ter que dividir a herança com os enteados.

Fátima Sampaio estaria pedindo metade do valor do imóvel e o restante em permutas. Essa não é a primeira vez que os irmãos Rodrigo e Roger fazem acusações contra a madrasta. Eles já disseram que a jornalista mantém Cid Moreira em cárcere privado, o impede de manter contato com a família e amigos e comete maus tratos contra o marido, que estaria sofrendo com demência.