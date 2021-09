Cauã Reymond posa com o irmão mais novo, Pável - Reprodução/Instagram

Publicado 19/09/2021 11:39

Rio - Cauã Reymond surpreendeu seus seguidores, neste sábado (18), ao compartilhar um clique posando ao lado de seu irmão caçula, Pável. Na foto publicada, a dupla ostenta belos sorrisos e aumentam a semelhança entre si por ambos estarem vestindo camisa preta.

"Noix no set", escreveu Cauã na legenda da postagem. Recentemente, os irmãos foram além do relacionamento familiar e se tornaram colegas de set, quando Pável, que é médico veterinário, decidiu trocar de profissão e se dedicar à atuação. O mais novo é o dublê do galã nas gravações da próxima novela das 21h, intitulada "Um Lugar Ao Sol", em que Cauã interpreta os gêmeos Cristian e Renato.

Após Cauã compartilhar o clique com o irmão, os fãs se divertiram ao comentar a beleza da dupla. "Tinha outra opção, e ninguém contou", brincou um internauta. "Fechava os olhos e iria em qualquer direção", escreveu outra seguidora. "Esse é o verdadeiro significado de tanto faz", acrescentou uma terceira.

