Luis Gustavo - TV Globo / Divulgação

Luis GustavoTV Globo / Divulgação

Publicado 19/09/2021 14:54 | Atualizado 19/09/2021 15:26

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte do ator Luis Gustavo, de 87 anos, que morreu na manhã deste domingo. O veterano lutava contra um câncer no intestino. Cassio Gabus Mendes, sobrinho de Luis Gustavo, deu a notícia da morte do tio no Instagram. "Informo que meu querido Tatá, faleceu hoje, vítima de câncer! Descanse na luz e na paz!!! Obrigado por tudo, meu amado tio", escreveu o ator.



Confira o que os famosos disseram:

Cassio Gabus Mendes: "Informo que meu querido Tatá, faleceu hoje, vítima de câncer! Descanse na luz e na paz!!! Obrigado por tudo, meu amado tio".

Bárbara Bruno, filha de Nicette Bruno: "Amado Tatá!!! Você é dos Grandes!!! Vá em paz!!! Viva, Luiz Gustavo!!"

Sônia Abrão: "Morre o ator Luis Gustavo! Ele tinha 87 anos e lutava contra um câncer no intestino! A revolução nas novelas brasileiras começou com ele como Beto Rockfeller, na Tupi, mas viveu outros personagens icônicos como o estilista Victor Valentim de “TITITI” , o detetive Mário Fofoca e o Vavá do humorístico Sai de Baixo, na Globo, entre muitos outros trabalhos! Mais uma grande perda!!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Marcelo Medici: "Obrigado pelo Beto Rockefeller, Mario Fofoca, Victor Valentim, Juca Pirama, Vavá e tantos outros. Luis Gustavo foi grande."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Medici (@marcelomedici)





Mária de Médicis: "Tive a honra de dirigir Luis Gustavo como Mario Fofoca no remake de TiTiTi. Vai fazer muita falta. Obrigada Tatá!!!".

Tive a honra de dirigir Luis Gustavo como Mario Fofoca no remake de TiTiTi. Vai fazer muita falta. Obrigada Tatá!!! pic.twitter.com/En0icAOUOI — maria de medicis (@IMedicis) September 19, 2021

José de Abreu: "Luis Gustavo criou o merchandising no Brasil. Usava bicicleta, relógio e falava o nome da marca. Ninguém lihava. Nem a Tupi sabia direito: era um tal de 'são quatro horas no meu Omega' pra ca, 'vou rapidinho na minha Monark' pra lá, 'toma um Engov' pra acolá. Gênio.".

Luis Gustavo criou o merchandising no Brasil. Usava bicicleta, relógio, etc e falava o nome da marca. Ninguém ligava. Nem a Tupi sabia direito: era um tal de “são quatro horas no meu Omega” pra ca, “vou rapidinho na minha Monark” pra lá, “toma um Engov” pra acolá. Gênio. — José de Abreu (@zehdeabreu) September 19, 2021

Marcelo Serrado: "Ídolo desde Mário Fofoca. Obrigado por tanto, Luis Gustavo. Descanse em paz"