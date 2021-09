Marcos Veras e Marcos Mion - Reprodução

Publicado 20/09/2021 09:49 | Atualizado 20/09/2021 10:14

São Paulo - Marcos Veras venceu uma disputa na Justiça contra Marcius Melhem. O ator estava impedido de citar o ex-diretor de humor da Globo nas redes sociais desde que fez uma publicação em apoio a Dani Calabresa, que acusa o ex-chefe de assédio.

Segundo o site Notícias da TV, a disputa na Justiça começou após Marcius Melhem se ofender com publicações de Marcos Veras. Ao declarar apoio a Dani Calabresa, o ator desejou que "Marcius ou qualquer outro, ou outra que tenha compactuado com isso responda pelos atos" e "que Marcius pague pelo que fez".

O humorista entrou com uma ação por danos morais. Em junho deste ano, o juiz Luiz Felipe Negrão, da 2ª Vara Cível da Barra, no Rio de Janeiro, decidiu que Veras deveria apagar os conteúdos que falassem de Melhem e não poderia mais citar o comediante nas redes sociais.

Marcos veras acatou a decisão, mas entrou com um recurso. O ator argumentou que estava sofrendo censura e teve sua liberdade de expressão tolida. "Quanto à obrigação de não fazer imposta --não escrever em suas redes sociais qualquer alusão ao agravado-- alega, em síntese, que ofende a liberdade de expressão, censura-lhe a palavra previamente e tolhe o direito de defesa, podendo ter como consequência a impossibilidade de se defender de eventuais textos, notícias e/ou acusações de terceiros e/ou do próprio agravado", diz o parecer dos advogados do global.

O ator venceu essa disputa na Justiça e já pode citar o nome de Marcius Melhem novamente, porém está proibido de insultá-lo. Veras não pode desrespeitar essa decisão e não deve fazer ofensas que "atribuam fatos delituosos e criminosos como assédio".