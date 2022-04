Equipe técnica da Vila Isabel teve trabalho e correu contra o tempo para realizar reparos em dois carros alegóricos - Lucas Cardoso/Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 05:33

Rio - Um problema técnico no topo do terceiro carro alegórico da Unidos de Vila Isabel por pouco não deixa o carro sem a destaque principal. A base de sustentação que da suporte para a componente apresentou problemas e precisou ser reparada às pressas por um membro da equipe técnica da escola.

A Vila Isabel, que traz enredo 'Canta, canta, minha gente! A Vila é de Martinho' em homenagem ao sambista, é a última escola a desfilar, na madrugada deste domingo, 24. O enredo é assinado pelo carnavalesco Edson Pereira.

O quinto carro também apresentou problemas, dessa vez no gerador, o que fez com que as luzes da alegoria apagassem próximo a entrada na Sapucaí. A equipe técnica e o suporte da escola tiveram que correr para resolver o problema da alegoria. A pane no carro 'Singrando os Mares' provocou nervosismo entre os componentes da escola.