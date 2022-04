Amigos e familiares de Martinho da Vila fecharam desfile da Vila Isabel - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 05:31 | Atualizado 24/04/2022 05:33

Rio - Amigos e familiares de Martinho da Vila, homenageado pela Vila Isabel neste segundo e último dia de desfile do Grupo Especial, fecharam a passagem da agremiação na Avenida. Martinho, que foi coroado na comissão de frente da Azul e Branco virá no chão ao fim do desfile.

Neste Carnaval, o desfile é assinado pelo carnavalesco Edson Pereira. O intérprete da Unidos de Vila Isabel, Tinga, contou com a participação público com a entrada da escola. "O samba está redondo e levantou todo mundo. Queremos dar esse presente para o mestre Martinho", comentou o cantor.