Na concentração, torcedores cantam música de Martinho da VilaFoto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 05:03 | Atualizado 24/04/2022 05:04

Rio - Mesmo cansado, o público canta em coro a música "Madalena de Jucu", sucesso de Martinho da Vila. Sob o comando de Edson Pereira, sambista é o grande homenageado pela Unidos de Vila Isabel com o enredo "Canta, canta, minha gente! A Vila é de Martinho". A agremiação do Morro dos Macacos é a última a desfilar no segundo dia do grupo Especial.

Neste Carnaval, o desfile é assinado pelo carnavalesco Edson Pereira. O intérprete da Unidos de Vila Isabel, Tinga, espera levantar o público com a entrada da escola. "O samba está redondo e vai levantar todo mundo. Queremos trazer esse presente para o mestre Martinho", comentou o cantor.