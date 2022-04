Intérprete da Vila Isabel, Tinga não esconde a ansiedade para entoar o enredo que homenageia o ídolo Martinho da Vila - Lucas Cardoso/Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 04:35

Rio - O intérprete da Unidos de Vila Isabel, Tinga, espera levantar o público com a entrada da escola. A agremiação é a última a entrar na avenida na madrugada deste domingo, no segundo dia de desfiles do Grupo Especial.

"O samba está redondo e vai levantar todo mundo. Queremos trazer esse presente para o mestre Martinho", comentou o cantor.

A escola de Vila Isabel homenageia Martinho da Vila, presidente de honra da agremiação, com o samba-enredo: 'Canta, canta, canta, minha gente! A Vila é de Martinho!'. Aos 84 anos, ele vai desfilar no chão numa ala composta por 140 familiares e amigos.

O intérprete, que já está no seu 13º ano à frente da voz na escola, fala sobre expectativa com o aproximar da hora do desfile.

"É normal ficar nervoso nessa hora. Vai chegando perto e a gente fica ansioso, mas a voz tá preparada", comentou o intérprete.