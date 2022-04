Confira como será a fantasia da ex-BBB Gabi Martins para desfilar na Vila

Rio - A ex-BBB Gabi Martins já está na concentração da Unidos de Vila Isabel, última escola a cruzar o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na madrugada deste domingo. A cantora sertaneja vai usar uma fantasia cheia de brilhos e plumas.

Durante os ensaios técnicos, Gabi Martins foi alvo de críticas por conta da sua falta de samba no pé. Na ocasião, um vídeo em que Gabi aparecia rebolando e fazendo "quadradinho" no ensaio técnico viralizou nas redes sociais. Após as críticas, a sertaneja garantiu que iria dar seu melhor e tentar fazer bonito na Avenida.

