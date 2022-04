O carnavalesco Edson Pereira revelou que Martinho da Vila vai desfilar na comissão de frente e no último carro da escola - Beatriz Perez / O DIA

O carnavalesco Edson Pereira revelou que Martinho da Vila vai desfilar na comissão de frente e no último carro da escolaBeatriz Perez / O DIA

Publicado 24/04/2022 04:00

Rio - Um dos principais mistérios do desfile da Vila Isabel deste ano era onde o homenageado Martinho da Vila viria. O carnavalesco da agremiação, Edson Pereira, no entanto revelou ao DIA que o cantor virá em dois momentos: na comissão de frente e no último carro da escola.



"Ele vem na comissão de frente e depois no final da escola com os amigos e com a família dele", afirmou Edson.



Diante do anúncio de que o carnavalesco Paulo Barros vai assumir a Vila Isabel para o Carnaval de 2023, Edson se disse grato.



"O Carnaval é cíclico. A gente nunca sai e fecha uma porta. Na verdade, a escola tem a autonomia para escolher quem vai fazer ou não vai fazer a plástica dela. Estou muito feliz, por enquanto só estou pensando neste ano", afirmou.



O carnavalesco disse ser uma honra ter conduzido o enredo que homenageia Martinho.



"É uma honra, um prazer, é um privilégio muito grande fazer parte dessa história da Vila Isabel, um enredo muito sonhado e esperado pela comunidade. Me sinto honrada de estar ministrando essa ópera", afirmou Edson Pereira.

A Vila Isabel vai cantar forte e alto na Marquês de Sapucaí a história e o legado de Martinho da Vila. O cantor nascido em Duas Barras, no interior do Rio, será o grande homenageado neste Carnaval pela escola que o acolheu e lhe deu o nome artístico. Assinado pelo carnavalesco Edson Pereira, a Vila Isabel apresentará ao público o enredo "Canta, canta, minha gente! A Vila é de Martinho".

Batizado como Martinho José Ferreira, o cantor tentou seguir uma carreira mais tradicional ao dedicar alguns anos de vida ao Exército Brasileiro. Mas, aos 32 anos, ele abandonou o posto de sargento para se consagrar naquilo que sabe fazer de melhor — ser artista. E com mais de 50 anos de estrada, é possível dizer que a história de Martinho se confunde com a da própria Vila Isabel.