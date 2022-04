Grande Rio empolga torcida do setor um da Marquês de Sapucaí - Foto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Grande Rio empolga torcida do setor um da Marquês de SapucaíFoto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 03:50

Rio - Penúltima escola da noite, a Grande Rio voltou a levantar o público do setor um com o enredo "Fala, Majeté! Sete chaves de Exu". A escola foi a segunda movimentar o setor um da Avenida , na madrugada deste domingo, no segundo dia de desfiles do Grupo Especial.