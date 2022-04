Mocidade levanta a Sapucaí em desfile grandioso

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel levantou a Sapucaí com um desfile deslumbrante neste segundo dia de desfiles do Grupo Especial. Com um componente alegórico gigante, fantasias impecáveis e um ótimo desfile de chão, a escola da Zona Oeste mostrou ao que veio no Sambódromo. Porém, os carros da escola apresentaram problemas técnicos e com isso a evolução da agremiação ficou bastante prejudicada. Estes deslizes podem atrapalhar a hexacampeã do Carnaval do Rio na briga por mais um título.

