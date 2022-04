'Estou muito feliz de ter vivido esse momento', diz Pedro Scooby após desfile da Mocidade

Rio - Pedro Scooby era pura emoção após o desfile da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na madrugada deste domingo. O ex-BBB esteve no "Estúdio Globeleza" e falou sobre a emoção de desfilar ao lado da mulher, Cintia Diecker, neste Carnaval.

"O prazer foi todo meu. Sou apaixonado pelo Carnaval, nos últimos 10 anos eu nunca perdi um Carnaval, em fevereiro eu já estava sofrendo la na casa. Eu sou mocidade de coração. Ainda trouxe a minha mulher, que não é do Carnaval mas está se tornando, para viver esse momento...", comemorou.

O surfista ainda comentou sua eliminação do "BBB 22". "O pior dia pra mim foi o último dia na casa. Quando eu saí, fiquei feliz com a possibilidade de curtir o Carnaval que eu amo tanto. Não tem preço", garantiu Scooby, que foi ovacionado na Avenida.

"Fiquei feliz porque as pessoas que vieram falar comigo, vieram conversar por alguma mensagem positiva que eu mostrei pra elas no programa... isso é muito importante. A força do pensamento é muito importante", finalizou.

