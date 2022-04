Clima esquentou! Camila Queiroz e Klebber Toledo beijam muito em camarote

Rio - O clima esquentou entre Klebber Toledo e Camila Queiroz em um camarote na Marquês de Sapucaí, na madrugada deste domingo. O casal de atores esteve no local para assistir ao segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio e trocou muitos beijos e carinhos. Camila investiu em um look ousado com transparências, que deixou sua boa forma em evidência.

