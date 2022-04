Problema com carro do Elefante abriu um enorme buraco no desfile da Mocidade - Marcos Porto / Agência O Dia

Problema com carro do Elefante abriu um enorme buraco no desfile da MocidadeMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 01:43

fotogaleria Rio - Que sufoco! Integrantes da Mocidade Independente de Padre Miguel tiveram dificuldades para colocar os destaques em cima do carro do elefante e acabou atrapalhando o andamento do desfile na madrugada deste domingo (24), na Marquês de Sapucaí. A agremiação enfrentou um grande buraco entre as alas e houve correria na entrada da Avenida para tentar recuperar o tempo perdido.Em outra parte da Avenida, um outro enorme buraco se abriu por causa do carro abre-alas, que empacou em frente à cabine dupla dos jurados. Componentes da Mocidade tiveram que desmembrar o veículo, que ficou com três partes. O veículo chegou a bater na grade e precisou da força de vários integrantes para empurrá-lo.

A Mocidade retrata a história do Rei do Ketu e presta uma homenagem ao orixá com o enredo "Batuque ao Caçador". O samba foi escrito por Carlinhos Brown, Diego Nicolau, Richard Valença, Orlando Ambrosio, Gigi da Estiva, Nattan Lopes, JJ Santos e Cabeça do Ajax. Na Marquês de Sapucaí, ele será interpretado por Wander Pires.