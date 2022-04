Presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 01:56

fotogaleria Rio - Há 21 anos seguidos na presidência da Unidos da Tijuca, Fernando Horta foi o responsável por colocar pai e filha cantando juntos na Marquês de Sapucaí. Wic Tavares será a única mulher cantando no microfone principal entre as escolas do grupo Especial. Ela estará acompanhada do pai Wantuir.

O presidente fez questão de reforçar que a presença de Wic não tem ligação com o fato dela ser filha do grande cantor. "A filha já cantou há dois anos e foi ela quem defendeu o samba vencedor. Foi então que passei a observar e vi que era uma posição mais que merecida. Ela não está lá pelo pai, mas por mérito dela", disse.

Enredo original e atual

O presidente ressaltou a originalidade e atualidade do enredo que a escola traz para o Carnaval de 2022. A Tijuca apresentar o enredo "Waranã - A Resistência Vermelha" e vai apostar em elementos coloridos para contar sobre a lenda de criação do guaraná. Neste enredo, inspirado na etnia Sateré-Mawé, a agremiação conta histórias de ciclos da vida com os personagens Anhyá e Cahuê.

"Esse enredo foi eu que dei a ideia inicialmente. Eu acredito que falar desse fruto tão rico que é o guaraná é de extrema importância e originalidade. Estamos tratando aqui da Amazônia, da natureza como um todo", diz Fernando.

Com mais de 30 anos de Avenida, Horta confessou que hoje o coração está tranquilo, mas as pernas estão frágeis. "A gente fica muito feliz em estar entregando mais um lindo desfile. As dores a gente deixa pra ver depois do Carnaval", brincou ele.

Tombamento da quadra da escola

Fernando Horta também compartilhou a alegria que foi ver a quadra da Unidos da Tijuca sendo tombada. Para ele, isso vai ajudar ainda mais no crescimento da quadra.

"Foi muito importante, era o meu sonho que a Tijuca tivesse uma boa estrutura com um faturamento bom e que pudesse crescer", disse.