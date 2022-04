Diogo Nogueira prestigiou a namorada, Paolla Oliveira, no desfile da Grande Rio - Thalita Queiroz / O DIA

Diogo Nogueira prestigiou a namorada, Paolla Oliveira, no desfile da Grande RioThalita Queiroz / O DIA

Publicado 24/04/2022 03:37 | Atualizado 24/04/2022 03:52

fotogaleria

Paolla traz a representação feminina de Exu, orixá que é enredo da escola neste Carnaval. A atriz se disse surpresa quando entrou e viu o carinho da arquibancada. Para ela, este é o Carnaval da alegria. “Eu estou muito feliz de estar aqui. Para hoje, nada de tristeza!”



Paolla explica que a fantasia traz leveza, fundamental para que ela possa sambar a vontade na Avenida. A atriz também optou por incluir elementos femininos na fantasia, já que Exu é uma figura masculina. "Nada melhor do que pisar nessa Avenida hoje representando a força da mulher", disse.



Antes de iniciar o desfile, Paola também recebeu o carinho do diretor da Globo, Boninho. Paolla Oliveira e Diogo Nogueira dão selinho no 'esquenta' do desfile da Grande Rio. #ODia



Créditos: Thalita Queiroz / Agência O Dia pic.twitter.com/mvnVeBdg1q — Jornal O Dia (@jornalodia) April 24, 2022 Rio - Fantasiada de pombagira, a rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira entrou ao lado do namorado Diogo Nogueira. O casal trocou beijos na Marquês de Sapucaí e o amado desejou sorte para a atriz. Ambos foram ovacionados pela arquibancada no Setor 1. Antes de iniciar o desfile, a rainha fez um "esquenta" e tocou um instrumento na Avenida.Paolla traz a representação feminina de Exu, orixá que é enredo da escola neste Carnaval. A atriz se disse surpresa quando entrou e viu o carinho da arquibancada. Para ela, este é o Carnaval da alegria. “Eu estou muito feliz de estar aqui. Para hoje, nada de tristeza!”Paolla explica que a fantasia traz leveza, fundamental para que ela possa sambar a vontade na Avenida. A atriz também optou por incluir elementos femininos na fantasia, já que Exu é uma figura masculina. "Nada melhor do que pisar nessa Avenida hoje representando a força da mulher", disse.Antes de iniciar o desfile, Paola também recebeu o carinho do diretor da Globo, Boninho.

Com o enredo "Fala, Majeté! Sete Chaves De Exu", a Grande Rio presta uma homenagem ao orixá com base em provocações de importantes nomes, como as escritoras Conceição Evaristo e Helena Theodoro, o historiador Luiz Antonio Simas e muitos outros pensadores brasileiros.

Nas religiões de matriz africana, Exu representa a comunicação entre os seres humanos e as outras divindades. Os fiéis costumam buscar o orixá para pedir ajuda na abertura dos caminhos, ultrapassar obstáculos e conquistar objetivos.

Para mostrar essa dualidade de Exu, a agremiação de Duque de Caxias vai retratar o antigo lixão de Jardim Gramacho, que foi desativado em 2012 após funcionar por mais de 30 anos.