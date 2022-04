Unidos da Tijuca empolga Sapucaí com show da bateria

Rio - Quarta escola a desfilar neste sábado de Carnaval, a Unidos da Tijuca levou para a Avenida um enredo sobre a lenda do guaraná. Em sua estreia pela agremiação do Borel, o carnavalesco Jack Vasconcelos levou uma mensagem em defesa dos povos indígenas da Amazônia, além de destacar a importância da preservação da natureza. A compreensão do enredo, no entanto, foi um pouco prejudicada pela falta de leitura de algumas fantasias.

