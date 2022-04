Idosa foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar após ser imprensada por carro alegórico - Foto: Reprodução / G1

Idosa foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar após ser imprensada por carro alegóricoFoto: Reprodução / G1

Publicado 24/04/2022 03:19

Rio - A idosa Alba Regina Gomes, atingida por um carro alegórico no fim do desfile do Paraíso do Tuiuti , é uma ex-dançarina do programa do Chacrinha. A mulher, de 72 anos, recebeu alta dos médicos do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Alba Regina fez parte do desfile da agremiação de São Cristóvão, Região Central do Rio.