Wantuir não escondeu a emoção pela oportunidade de interpretar o samba-enredo da Unidos da Tijuca ao lado da filha, Wic - Beatriz Perez/Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 02:23

Rio - O intérprete da Unidos da Tijuca, Wantuir, se disse emocionado por cantar ao lado da filha Wic Tavares. Ela será a única mulher cantando no microfone principal entre as escolas do grupo Especial.



"São 32 anos de Marques da Sapucaí. Vai ser beleza pura, nossos quesitos são muito fortes. Vocês vão ver o que vai acontecer na Avenida", afirmou.



Wantuir citou que na última década, a maior campeã na Marquês de Sapucaí foi a Unidos da Tijuca. Ele lamentou a crítica especializada à escola durante o pré-Carnaval. "Tem que respeitar. Teve muita gente falando um monte de besteira, mas Carnaval é aqui", criticou.

Este ano, a Unidos da Tijuca leva para a Avenida o enredo 'Waranã – A reexistência vermelha', que trata de temas relacionados a ciclos, descendências e resistência. Assinado pelo carnavalesco Jack Vasconcelos, o enredo destaca a importância da luta dos povos indígenas, tema atual e apropriado devido à invasão a terras nativas por garimpeiros no Norte do país.