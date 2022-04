Sabrina Sato está a caminho do Rio para desfilar pela Vila - Reprodução Internet

Sabrina Sato está a caminho do Rio para desfilar pela VilaReprodução Internet

Publicado 24/04/2022 02:26 | Atualizado 24/04/2022 03:17

Rio - Sabrina Sato brilhou à frente dos ritmistas da Gaviões da Fiel , em São Paulo, na madrugada deste domingo. Agora, a apresentadora corre contra o tempo para chegar na hora certa no Sambódromo da Marquês de Sapucaí para desfilar pela Unidos de Vila Isabel, última escola deste segundo dia de desfiles do Carnaval carioca.

A apresentadora agradeceu o carinho dos fãs, que estão torcendo para que tudo dê certo e garantiu que vai conseguir cumprir a maratona. "Acabei de sair do desfile da Gaviões, estou com o body ainda e estou chegando no aeroporto para pegar o voo, o avião. Já deu certo. Continuem torcendo aí. Muito obrigada", disse.

"A gente está chegando no Rio. Vamos fazer um lindo desfile, vamos encerrar o Carnaval com esse desfile, com essa homenagem para Martinho da Vila porque ele merece, a gente merece, o Brasil merece conhecer mais essa história tão linda desse grande poeta, nosso rei", completou.

"Amei demais hoje no Anhembi, muita emoção com todo público, arquibancada lotada, a torcida da Gaviões. Vocês fizeram a minha noite começar de uma forma muito especial. Foi demais. Obrigada Gaviões da Fiel. obrigada por tanto amor. Detalhe que eu ainda não contei. Tô chegando no aeroporto, vou descer agora. Depois eu conto", disse a apresentadora, que em seguida já postou Stories dentro do avião.

"Chegamos, Rio de Janeiro. Já chegamos com outra maquiagem", ressaltou.