Spoiler! Paolla Oliveira e Pocah mostram suas fantasias na concentração da Grande Rio

Rio - Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, já está na concentração da escola na Marquês de Sapucaí. A atriz chegou ao local acompanhada pela cantora Pocah e por outra integrante da agremiação. Paolla deu um pequeno spoiler de sua fantasia.

A rainha de bateria sairá com um figurino vermelho, já que as cores da escola são vermelho e verde. Paolla, no entanto, chegou com um roupão amarrado na cintura e ainda não é possível ver como é a parte inferior de sua fantasia.

Gil do Vigor, Mileide Mihaile, Carla Diaz e mais famosos também já estão na concentração da Grande Rio.

