David Brazil explicou que sua fantasia é uma homenagem ao amor que Exu tinha pelo Carnaval - Thalita Queiroz / O DIA

Publicado 24/04/2022 03:17 | Atualizado 24/04/2022 03:49

Rio - David Brazil já está na concentração da Grande Rio na Marquês de Sapucaí. O apresentador explicou que sua fantasia é uma homenagem ao amor que Exu tinha pelo Carnaval. A agremiação de Duque de Caxias é a quinta escola a desfilar na madrugada deste domingo (24).

"Eu estou muito feliz de poder voltar e o mais importante, com muita saúde. Hoje, minha roupa faz menção ao folião do Bola Preta", disse David.

"É uma alegria impagável dois anos aqui em cima, mas não tem preço. Vai ser incrível voltar a desfilar depois de tanto tempo longe da Sapucaí", comentou ele que vem como destaque do carro "Dobra o Surdo de Terceira: Folia Exusíaca", quarto carro da Grande Rio a entrar na Avenida.

Com o enredo "Fala, Majeté! Sete Chaves De Exu", a Grande Rio presta uma homenagem ao orixá com base em provocações de importantes nomes, como as escritoras Conceição Evaristo e Helena Theodoro, o historiador Luiz Antonio Simas e muitos outros pensadores brasileiros.

Nas religiões de matriz africana, Exu representa a comunicação entre os seres humanos e as outras divindades. Os fiéis costumam buscar o orixá para pedir ajuda na abertura dos caminhos, ultrapassar obstáculos e conquistar objetivos.

Para mostrar essa dualidade de Exu, a agremiação de Duque de Caxias vai retratar o antigo lixão de Jardim Gramacho, que foi desativado em 2012 após funcionar por mais de 30 anos.