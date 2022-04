Lexa é Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca - Foto: Beatriz Perez / Agência O Dia

Lexa é Rainha de Bateria da Unidos da TijucaFoto: Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 24/04/2022 02:22 | Atualizado 24/04/2022 02:51

DIA, a cantora de sucessos como "Chama Ela" e "Sapequinha" revelou que a fantasia foi inspirada na de Luma de Oliveira. fotogaleria Rio - Em seu segundo ano como Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca, Lexa afirmou que a emoção de voltar á Avenida é "inesquecível". Ao, a cantora de sucessos como "Chama Ela" e "Sapequinha" revelou que a fantasia foi inspirada na de Luma de Oliveira.

Em 2005, a atriz desfilou pela Caprichosos de Pilares com uma fantasia rosa. Na época, Luma vestiu um conjunto de duas peças com costeiro rosa. Lexa veste a fantasia "O fruto que Tupana abençoou", que é um biquini cravejado de pedras vermelhas.



A roupa da Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca representa o guaraná. Em uma metáfora, assim como o fruto amazonense, Lexa dá energia e inspira os ritmistas da agremiação comandada por Jack Vasconcelos.

Neste Carnaval, a Unidos da Tijuca é a quarta agremiação a brigar pelo título no segundo dia de desfilees do grupo Especial. Em "Waranã - A Reexistência Vermelha", a agremiação mostra os ciclos da vida com os personagens Anhyá e Cahuê através de uma lenda da etnia Sateré-Mawé.