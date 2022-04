Conseguiu! Sabrina Sato chega à Marquês de Sapucaí para desfilar na Vila

Rio - Sabrina Sato correu contra o tempo e conseguiu chegar ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí para desfilar pela Unidos de Vila Isabel, na madrugada deste domingo. A apresentadora é rainha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e também da escola da Zona Norte do Rio. Por isso, neste segundo dia de desfiles das escolas de samba ela passou por uma verdadeira maratona para dar conta de desfilar em duas escolas em estados diferentes.

Primeiro, Sabrina brilhou à frente dos ritmistas da Gaviões da Fiel, em São Paulo. Como a escola atrasou um pouco, houve uma preocupação com a chegada de Sabrina ao Rio. A apresentadora usou os Stories, do Instagram, para tranquilizar a todos. "Já deu certo", disse.

"A gente está chegando no Rio. Vamos fazer um lindo desfile, vamos encerrar o Carnaval com esse desfile, com essa homenagem para Martinho da Vila porque ele merece, a gente merece, o Brasil merece conhecer mais essa história tão linda desse grande poeta, nosso rei", completou.

"Amei demais hoje no Anhembi, muita emoção com todo público, arquibancada lotada, a torcida da Gaviões. Vocês fizeram a minha noite começar de uma forma muito especial. Foi demais. Obrigada Gaviões da Fiel. obrigada por tanto amor. Detalhe que eu ainda não contei. Tô chegando no aeroporto, vou descer agora. Depois eu conto", disse a apresentadora, que em seguida já postou Stories dentro do avião.

Sabrina chegou à Marquês de Sapucaí por volta das 4h deste domingo. No Instagram, a apresentadora deu um spoiler de como será sua fantasia completa.

